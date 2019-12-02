الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسشغف الهواية لا تعرف العمر .. في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور اجتمع الصقار الشيخ تركي بن غلاب الذيابي ذو الـ 97 عامًا ، والشاب سيف بن عادل العتيبي ذي الـ 12 ربيعًا.بون واسع ، 85 عامًا هي فارق العمر بين الشيخ والطفل إلا أن اهتمامهما بالصقور هو القاسم المشترك في القصة.ويتوارث الأجيال حب الصقور في ثقافة ارتبطت بحياة أبناء الجزيرة العربية وأضحت بمثابة المسار المهني للتعامل مع هذه الهواية .وتأتي مشاركة تركي بن غلاب الذيابي في النسخة الثانية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بعد منافسته في نسخته الأولى، مشيرًا إلى أنه يحمل في ذاكرته الكثير من المواقف والقصص .وتحدث عن علاقته بالصقارة والصيد مشيرًا إلى أنه عشق هذه الهواية منذ سن مبكرة، واشتد عوده في هذا المجال وهو في عمر الـ 19 عامًا.وقال: "إن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعني له الكثير، فقد عمل مدة أربعة أعوام في السلك العسكري في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله - ، وعند انتقاله للبادية انضم لأفواج الحرس الوطني ، فيما تفرغ لهوايته بعد التقاعد في الصيد والصقارة حتى وقتنا الحاضر".من جهته أكد الشاب سيف العتيبي أنه تعلق بالصقور منذ كان عمره خمسة أعوام واستلهم الهواية والعيش مع الصقور وتربيتها من والده، مبينًا أنه مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور العام الحالي بطيره (نجد)، مبديًا سعادته بهذه الهواية.// انتهى //17:01ت م0188