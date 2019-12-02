تونس 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسبدأت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المنتدى العربي للمهنيين الشباب العاملين في مجالات التراث في العالم، بمشاركة وفد شبابي من 17 دولة عربية.وتركز أعمال هذا المنتدى ضمن سلسلة المُشاورات الإقليميّة والدوليّة للنّظر في سُبل زيادة المُساهمة الإيجابيّة للشّباب في عمليّات السّلام وتسوية النّزاعات، المتوافقة مع المبادئ التي قامت عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ورُؤيتها الإستراتيجيّة التي تُترجمها خطّة عملها المستقبلي في أفق عام 2030.ويهدف المنتدى إلى تشريك شباب المنطقة العربية في القطاع الثقافي وتمكينهم من الاضطلاع بدور المواطنين العالميين في بناء السلام من خلال حماية التراث العالمي والحفاظ عليه تثمينه.وأكد المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر في كلمة بالمناسبة على دور الشباب في النهوض بالثقافة وحماية التراث، مثمّنا مثل هذه اللقاءات التي يجتمع فيها الشباب العربي للاستفادة من تجارب بعضهم البعض والخروج بتوصيات عملية مشتركة للنهوض بالقطاع الثقافي في العالم العربي.ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حول التراث المهدّد بالاندثار ومقاومة التطرّف الفكري والمساهمة في بناء السلام. كما يتضمّن نقاشات حول دور المهنيين الشباب في حماية التراث.وسيتمّ بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث تنظيم زيارات ميدانية مفيدة للمشاركين، ستشمل المتحف الوطني بباردو ومنطقة سيدي بوسعيد.// انتهى //17:02ت م0189