مانيلا 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسلقي شخص على الأقل حتفه ونزح أكثر من 212 ألف شخص، بعدما ضرب إعصار كاموري شرق الفلبين اليوم.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية الميجور ما لويزا إن شخصًا في بيكول توفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية، ولم يرد المزيد من المعلومات.وحذر مكتب الأرصاد من أن كاموري قد يؤدي لوقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية وطينية.ورفعت حالة التحذير من الإعصار في نحو 50 إقليمًا والمناطق الرئيسية بالعاصمة مانيلا.// انتهى //17:02ت م0190