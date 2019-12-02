حائل 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل غدًا، التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، للبنين والبنات على مستوى مدينة حائل، حيث يتم اختيار الطلاب والطالبات المميزين بمختلف فروع المسابقة بإشراف لجنة التحكيم ممن سبق لهم الفوز بالمسابقة، وممن حصل على شهادات معتمدة في تحكيم المسابقات .أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية سلمان حمد المسلم، مشيرًا إلى أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من أميز المسابقات التي أولت الجمعية جل اهتمامها وحرصها عليها، لما لها من الأثر الجميل والطيب والملموس على أبناء هذا الوطن، لافتًا النظر إلى أن الجمعية تقوم كل عام بتهيئة الطلاب على جميع فروع المسابقة كما خصصت حلقات مميزة تؤهل الطلاب للمسابقة .// انتهى //17:08ت م0191