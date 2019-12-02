حفر الباطن 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسكرم مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي اليوم ، الفائزين الثلاثة بجائزة عواد العنزي - رحمه الله - لمعلم الصف الأول المتميز التي أقيمت بمسرح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، بحضور المساعد للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية وقيادات الإدارة ومالك مدارس شعلة الإيمان وائل بن عواد العنزي وعدد من المهتمين.وانطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك قصيدة عن فضل المعلم من تقديم طلاب الصفوف الأولية ثم فيلم وثائقي تناول تعريفاً بالجائزة وإسهامات عواد العنزي - رحمه الله - في دعم العملية التعليمية بالمحافظة من خلال تأسيس مدارس شعلة الإيمان وتنظيم وإطلاق مسابقة التميز لمعلمي الصفوف الأولية.بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة نوه فيها بما قدمه عواد العنزيز رحمه الله من إسهامات في مسيرة التعليم , ومنها هذه المبادرة التي لها أثر في تطوير وتحفيز معلمي الصفوف الأولية الذين هم اللبنة الأولى في مسيرة التعليم ، مشدداً على أن مثل هذه الجوائز لها الأثر الفاعل في تجويد نواتج التعليم ومتماشية مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تعنى بتجويد التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية.عقب ذلك كرم مدير التعليم المعلمين الفائزين حيث نال بدر بن سليمان البدر من ابتدائية الحسن البصري المركز الأول ، فيما حصل على المركز الثاني عبدالكريم بن ضاوي المقاطي من ابتدائية الأبناء الخامسة ، وحصل على المركز الثالث عبدالرحمن بن سليمان الزويد من ابتدائية الإمام الشاطبي.// انتهى //17:13ت م0192