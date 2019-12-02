نجران 05 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسنفذت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" اليوم، محاضرة بعنوان "الإطار النظامي لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019م.وأوضحت المدير التنفيذي إيمان آل دويس، أن المحاور كانت حول الإطار النظامي لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، والمجالات التي تكفل الدولة فيها حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب التعريف بحقوق ذوي الإعاقة في العمل والنقل والدمج التربوي والتفاعل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج متكامل سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.//انتهى//17:14ت م0193