كانبيرا 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في الحفل الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبيرا بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .وتضمن الحفل عدداً من الفقرات التي اشتملت على عرض معلومات سياحية وشريط فيديو عن فلسطين كما ألقيت كلمات ركزت على اهتمام المجتمع الدولي للتضامن مع قضية فلسطين وحقوق الفلسطينيين في السيادة والاستقلال.// انتهى //17:19ت م0194