إسلام آباد 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو اليوم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وسريلانكا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون.ونقل قريشي تهاني قيادة شعب باكستان إلى الرئيس راجاباكسا على انتخابه كرئيس لسريلانكا.كما سلم قريشي دعوة من الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى الرئيس السريلانكي لزيارة باكستان.// انتهى //18:56ت م0221