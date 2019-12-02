نيويورك 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقرت الأسهم الأمريكية في معظمها عند الفتح اليوم, بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه إعادة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ومع تجاهل المستثمرين زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني.وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.87 نقطة، 0.09%، إلى 3143.85 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقاط، أيضا 0.09%، إلى 8672.85 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 58.33 نقطة، أو 0.21%، عند الفتح إلى 28109.74 نقاط.// انتهى //18:56ت م0222