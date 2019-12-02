الجزائر 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران ضمن حملات متواصلة في الجزائر .وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات الجيش أوقفت 41 مهربًا في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار جنوب البلاد وضبطت بحوزتهم عديد المواد المهربة.وأوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في غرداية وسط البلاد وتبسة شمال شرق الجزائر.// انتهى //18:58ت م0223