القاهرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية المحلية، فيما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى5ر692 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 883 مليون جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 76ر1% ليبلغ مستوى 3ر13537 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبه 52ر1% ليبلغ مستوى 92ر526 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 72ر1% ليبلغ مستوى 29ر1376 نقطة.وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 118 شركة، وحافظت 42 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //19:01ت م0224