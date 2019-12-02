جدة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ، مع المدير التنفيذي لشركة إعمار , المهندس خالد العثمان ، عقد تصاميم مشروع المجازر ذات التقنية الحديثة، الذي سينفذ بالتضامن بين شركة إعمار للاستشارات الهندسية وشركة إيدوم الأسبانية.واشتمل العقد على تصميم مجمع كامل للمجازر بمواصفات تقنية عالية الجودة، كإنشاء عدد من المجازر الحديثة للاستفادة من كامل مكونات ذبائح الهدي والاضاحي، ولزيادة حجم طاقة المجازر , ما يحقق المرونة لمقابلة أعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة , التي من المخطط لها أن تصل الى 30 مليون حاج ومعتمر وفق رؤية المملكة 2030.ويعد المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، وتتكون عناصره من (مصنع الذبح والسلخ والتقطيع، ومجمع مركزي لتجميد اللحوم، إضافة إلى مصنع لتعليب اللحوم، ومصنع الإستفادة من المخلفات، ومصنع لإنتاج أدوات الحفظ والتغليف، إلى جانب مصنع للجلود، ومحطة تنقية وتكرير المياه، ومحطة للطاقة البديلة).وتستعد المملكة العربية السعودية بهذا المشروع , تحقيق نقلة نوعية تتيح الاستفادة المثلى للحوم الهدي والأضاحي، مع تحقيق كفاءة وجودة في معالجة النفايات العضوية الصلبة الناتجة من المسالخ، بجانب إستخدام الطاقة المتجددة، ومرافق معالجة مياه الصرف، ومرافق معالجة الجلود، وغيرها من المراحل التي يتطلبها المشروع.وخلال حفل التوقيع الذي تم بمقر البنك الإسلامي بجدة اليوم , هنأ معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية, الدكتور بندر حجّار، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده، - يحفظهما الله - على هذا المشروع العالمي النوعي العملاق الذي تسعى المملكة العربية السعودية من خلاله خدمة حجاج بيت الله الحرام من كل أقطار المعمورة، لافتاً إلى أن المشروع حظي بدعم لا محدود من المملكة التي تفتح خزائنها لمشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لخدمةً ضيوف الرحمن.وأوضح معالي رئيس البنك الإسلامي ، أن طبيعة المشروع تجعله متفرداً في العالم من حيث الخدمات التي سينجزها في ظرف زماني لا يتعدى 84 ساعة , مجموع ساعات العمل في المشروع وهي الفترة الشرعية للذبح، و"مكاني" هو مشعر منى الذي يتواجد فيه ما يصل الى ثلاثة ملايين حاج في نفس الزّمان.وقال معاليه: أن مشروع المجازر الحديثة الجديد, يستهدف الإرتفاع بعدد الذبائح خلال فترة الذبح الشرعي من 1.2 مليون رأس من الأَنْعَام إلى 5 ملايين رأس بحلول 2030، إلى جانب توفير المرونة الكافية بمختلف المرافق لزيادة العدد مستقبلًا.وبين معاليه إلى أنه وبحسب خطة المشروع فإنه يتعين تنفيذ أربعة أنواع من الأعمال من قبل تحالف إستشاري التصاميم : الأعمال الهندسية والهيكلية، والأعمال الميكانيكية، والأعمال الكهربائية، إضافة إلى أعمال الذبح وعمليات الدعم، وعمليات تعليب اللحوم، ومعالجة الجلود، ومعالجة النفايات العضوية الصلبة، وسيقام المشروع على حد مشعر منى الشمالي، وسيرتبط بالمشاعر المقدسة, ومكة المكرمة بشبكة من الطرق الحديثة .// انتهى //19:01ت م0225