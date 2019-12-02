طوكيو 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته لليابان اليوم، كل من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو، وعضو مجلس المستشارين الياباني ماساهيسا ساتو، والبروفسور هاروتاكا تاكيناكا من المعهد الوطني لدراسة السياسات.وتم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاءات مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والمستشار بمكتب معاليه إيهاب بن محمد النجار.// انتهى //19:46ت م0234