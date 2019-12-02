تعز 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش اليمني اليوم تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.وذكر موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للمليشيا الإرهابية، في نقيل "الكورة" بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.// انتهى //20:31ت م0237