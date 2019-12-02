الدوادمي 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسنظمت لجنة سيدات الأعمال بمحافظة الدوادمي بالتعاون مع لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض أمس دورة (صيانة أجهزة الجوال ) .وأوضح رئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد فهد الحمادى أن عدد المتقدمات للدورة بلغ أكثر من 240 فتاة، إذ تم قبول متدربات من محافظة الدوادمي والمحافظات التابعة لها ( الجمش، ساجر،نفي )، مفيداً أن الدورة تستمر (5) أيام بواقع (4) ساعات يومياً بمجموع (20) ساعة تدريب.وتعد الدورة ضمن سلسلة البرامج التطويرية المهارية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في تمكين المرأه، وتتيح الفرصة لهن للمشاركة في سوق العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.// انتهى //21:54ت م0258