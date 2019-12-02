الفجيرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .وعبر سمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .// انتهى //21:57ت م0260