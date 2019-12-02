عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تعزية من حاكم الفجيرة
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
الفجيرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبر سمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.
كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .
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21:57ت م
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