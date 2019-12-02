موسكو 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف .وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا وسوريا واليمن والخليج العربي .// انتهى //21:59ت م0261