سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
موسكو 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف .
وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا وسوريا واليمن والخليج العربي .
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21:59ت م
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