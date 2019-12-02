الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واستعقد اللجنة المنظمة لبطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية، مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل في مقر المركز بديراب، يستعرض من خلاله مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المشرف العام على البطولة الدكتور عبدالغني الفضل ومدير البطولة تركي الخلطي ومدير التسجيل في المركز أحمد الصانع آخر المستجدات والاستعدادات للبطولة، إضافة لعدد الدول المشاركة والملاك والخيل .وتنطلق البطولة الأقوى على مستوى الخليج العربي في الثاني عشر من ديسمبر الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام وتصنف من فئة (A) وهو ثاني تصنيف عالمي لبطولات الخيل العربية في منظمة الإيكاهو المعنية ببطولات عروض جمال الخيل العربية، وقد أعلنت اللجنة المنظمة في وقت سابق أن جوائز البطولة 3 ملايين ريال سعودي توزع على الفائزين في المنافسات .// انتهى //22:05ت م0262