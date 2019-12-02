الرباط 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للأمن تحت عنوان " تأثير التغير المناخي على الأمن في إفريقيا"، بمشاركة ممثلي 35 دولة، إضافة إلى 400 من الشخصيات والخبراء من مختلف العالم.ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لتقاسم الأفكار وتبادل التجارب بين الخبراء ومؤسسات البحث والمقاولات الخاصة، لبحث التحديات التي ستواجهها إفريقيا في عام 2050.ويناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات عن "الأمن الغذائي وتدبير الماء" و"النمو الديمغرافي والتنمية الزراعية" و"حلول استباقية لمشاكل المستقبل.// انتهى //22:14ت م0266