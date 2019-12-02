الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساحتدمت حدَّة المنافسة اليوم في مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.وشهدت المسابقة في يومها الثاني خمسة أشواط، حسمتها اللحظات الأخيرة، وبفارق بسيط جداً بين المراكز الثلاثة الأولى.وجاءت نتائج الشوط الأول لفئة جير بيور فرخ للملَّاك السعوديين بحصول الصقر (كافيين) للصقَّار غلاب بن ملفي بن مديوخ الميموني المطيري، على المركز الأول بزمن 17.871 ثانية، وفي المركز الثاني الصقر (JW) للصقَّار عامر بن محمد بن شامان الربوض الشمري، بزمن 18.957 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (Todo) للصقَّار عبدالله بن مدعث بن نفل الخرفاني الدوسري، بزمن 19.033 ثانية.وفي الشوط الثاني لفئة جير بيور قرناس للملاك السعوديين حصل على المركز الأول الصقر (عقايب) للصقَّار سلطان بن عبدالله بن الحديري الميموني المطيري، واجتاز مسافة400 متر بزمن 16.545 ثانية، وحل ثانياً الصقر (رعاد) للصقَّار سالم بن عبدالهادي بن سالم الدهن المري، بزمن 17.386 ثانية، وثالثاً الصقر (خزامة) للصقَّار ذياب بن محمد بن سالم المري، بزمن 17.600 ثانية.وسيطر أب وابنه على المراكز الثلاثة في الشوط الثالث للفئة نفسها، جير بيور قرناس للملَّاك السعوديين، بحصول الصقر (شواش) للصقَّار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، على المركز الأول بزمن 17.341 ثانية، وجاء ابنه الصقار حميد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري، عن طريق الصقر ( حربة) بزمن 17.552 ثانية، بفارق طفيف عن سابقه ، وفي المركز الثالث الصقر (مشوش) للصقَّار محمد بن برغش المنصوري الفائز بالمركز الأول، بزمن 17.845 ثانية.وحظي الشوط الرابع بمنافسة قوية، إذ لم يتجاوز الفارق بين المراكز الثلاثة الأولى سوى بضع أجزاء من الثانية، فيما فاز صقَّار واحد بأربعة مراكز ضمن العشرة الأوائل، وهي المراكز ( الخامس والسادس والثامن والتاسع) ، ضمن فئة جير بيور فرخ للمحترفين السعوديين، والفائزون هم:- المركز الأول: الصقر (نقي 1) للصقَّار أمين بن عبدالله بن علي الملاح، بمدة زمنية 17.183 ثانية.- المركز الثاني: الصقر (موجود) للصقار خالد بن إبراهيم عبدالله البوعينين، بمدة 17.237 ثانية.- المركز الثالث: الصقر (قطنان) للصقار محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، بمدة زمنية 17.285 ثانية.فيما خصص الشوط الخامس والأخير لفئة جير بيور قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز فيه:- المركز الأول: الصقر (رعاد) للصقَّار محمد عبدالله بن هجرس الدوسري، بمدة زمنية 16.396 ثانية، محقِّقًا رقمًا قياسيًّا في المسابقة.- المركز الثاني: الصقر (نعمين) للصقَّار إرميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري، بمدة زمنية 17.313 ثانية.- المركز الثالث: الصقر (ذهب) للصقَّار برغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري، بمدة 17.340 ثانية.ونال الصقَّار محمد بن برغش المنصوري أربعة مراكز ضمن العشرة الأوائل في هذا الشوط، هي المراكز: الخامس والسادس والثامن والتاسع.ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.// انتهى //22:17ت م0267