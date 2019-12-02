مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي فخر الرازي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشؤون حجاج جمهورية إندونيسيا.عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية إندونيسيا بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من إندونيسيا وتوفير متطلباتهم كافة من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد الدكتور بنتن في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، في ظل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تهيئ جميع الإمكانات والموارد المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.من جهته أعرب وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا عن سعادته بالتطور الكبير التي تشهده الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عامًا بعد عام.وقدم معاليه شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمونه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم.وأضاف "إننا في جمهورية إندونيسيا نعاني كثيراً عند تنظيم حجاجنا البالغين مائتي ألف وأنتم تعتنون بثلاثة ملايين حاج سنوياً باحترافية كبيرة ولانملك سوى تقديم الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولكلالشعب السعودي الكريم".// انتهى //22:24ت م0269