الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا مباراته الودية الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم ، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي في مرحلته الأولى لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان خلال فبراير المقبل.وكان الأخضر السعودي خسر اليوم من نظيره الأرجنتيني في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما بنتيجة 1-6، وسجل هدف المنتخب السعودي الوحيد اللاعب جوهر جماح في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.وفي ختام اللقاء تبادل عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر ورئيس وفد المنتخب الأرجنتيني جوناثان سانسي الدروع التذكارية للمنتخبين.// انتهى //22:27ت م0270