الرباط 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان اليوم بالعاصمة المغربية الرباط المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة " الإيسيسكو "، الدكتور سالم بن محمد المالك، بمقر المنظمة وبحضور الوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والمنظمة الإسلامية في عدد من المجالات إضافة إلى الاتفاق على إجراء البحوث والدراسات المشتركة وعقد عدد من الندوات والمؤتمرات، في مقر الإيسيسكو وفي مقر الجامعة بالرياض وفي عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، في مجالات محاربة الفكر المتطرف والغلو ، والاستشراف الإستراتيجي في المجالات الاجتماعية، وأمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني) ,لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتطوير برامج توقع الكوارث الطبيعية والحد من مخاطرها.ويأتي اللقاء في إطار الرؤية الجديدة للإيسيسكو وإستراتيجية عملها المستقبلية، التي تتبنى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، ومراكز البحوث والدراسات والجامعات، حيث تولي الرؤية أهمية كبرى لتمكين الشباب ورفع قدراتهم، من خلال برامج فعالة ذات مردود مباشر يمكن قياسه .وتعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عضوًا فاعلًا، وداعمًا لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وتحتضن في مقرها بالرياض مركز أخلاقيات البحث العلمي، وقد تم تنظيم العديد من الندوات وورش العمل بالتعاون بين الجامعة ومنظمة الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي.// انتهى //22:41ت م0273