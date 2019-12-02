صامطة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسدشّن محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله في مكتبه اليوم الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان محمد حكمي أن الحملة تعد الأولى لهذا العام و تستمر لخمسة أيام، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.وبين أن الحملة التي تشارك بها جميع المراكز الصحية بالمحافظة، داعياً جميع الأهالي إلى ضرورة إعطاء أطفالهم الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة.// انتهى //22:59ت م0274