جيزان05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسعقدت لجنة شؤون الأسر بجازان المنبثقة عن مجلس المنطقة اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة جيزان.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي أن الاجتماع خصص لاستعراض البرامج التي نفذتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، ومشاركات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الجامعي والتعليم العام والجمعيات الأهلية بالمنطقة في مسابقة "كما ربياني" بالشراكة مع جائزة الأميرة صيته، ومناقشة ورشة العمل التوعية بحقوق الطفل ومناقشة مقترح خطة العمل للاشهر السته القادمة وآلية التنفيذ، إضافة لجملة من الموضوعات التي تهم الأسرة بالمنطقة.//انتهى//23:01ت م0275