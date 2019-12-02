الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسشارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الــ 48 ، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين .واستقبل منسوبو شركة مطارات الدمام بالإضافة إلى جميع القطاعات العاملة بالمطار الركاب القادمين من دولة الإمارات على متن مختلف شركات الطيران الإماراتية بالورود والأوشحة التي تحمل أعلام البلدين وعبارة "معاً أبداً" ، للتعبير عن مشاعر المحبة والإخاء بين البلدين وشعبيهما.// انتهى //23:01ت م0276