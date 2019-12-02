الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسكرم محافظ بقيق محمد سعود المتحمي اليوم 60 طالباً من "سفراء التميز "بالمحافظة، بحضور مديرعام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.وأوضح محافظ بقيق خلال كلمته بالحفل المقام بهذه المناسبة أن القيادة الرشيدة تولي التعليم أولوية قصوى وتهدف إلى تعليم متميز وبناء جيل متسلح بالعلم والتقنية ومهتم بالإبداع والتطوير والبحث والابتكار في الوقت الذي أصبح التعلم النوعي طريقاً لنماء الأوطان، وأثنى المتحمي على دور إدارة التعليم في المنطقة الشرقية ومكتبها في المحافظة على الاهتمام ببناء سمات الجيل القادم وتوفير البيئات التعليمية المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .بدوره أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن إدارة التعليم تسعى لخدمة تعليمية ذات مردود إيجابي في المدن والمحافظات كافة ،مشيراً إلى أن تكريم المتميزين من أبناء وبنات المنطقة الشرقية واجب واستحقاق لهم كتقدير لعطائهم واهتمامهم بالعلم والمعرفة واكتساب المهارات وصقلهاوأضاف أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على التعليم كأحد أهم محاورها لتحقيق الرؤية السعودية وللبناء المستدام للأجيال القادمة التي يجب أن تكتسب العلوم والمعارف والمهارات لمجابهة مستجدات المسنقبل والتطور الذي يسير بوتيرة عالية . مؤكداً أن جهود وزير التعليم معالي الدكتور حمد آل الشيخ تأتي لتعزيز التطوير ورفع مستوى التحصيل العلمي والمهاري لجميع الطلاب والطالبات في المملكة// انتهى //23:07ت م0277