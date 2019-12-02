حائل 5 ربيع الثاني 1441هالموافق 2 ديسمبر 2019م واسشارك مجلس شباب منطقة حائل في الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي أقيم اليوم في الباحة برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزير أمير منطقة الباحة .وقدم أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي شكره لسمو أمير منطقة الباحة وللقائمين على الملتقى وتحدث خلال ندوة أمناء مجالس الشباب في المملكة عن الدعم الذي يحظى به مجلس شباب حائل من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه واستعرض جانباً من البرامج التي يقدمها المجلس للشباب والشابات في المنطقة.// انتهى //23:08ت م0278