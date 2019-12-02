الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واساستقبل مطار الملك فهد الدولي مساء أمس أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، والتي بدأت بتشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ولندن بمعدل رحلة يومياً .وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن العتيبي أن هذه الخطوة تعتبر بدايةً لشراكة مميزة مع هذه الخطوط العريقة، مشيراً إلى أن مسار الرحلة اليومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو يعتبر من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا في المنطقة.وبين العتيبي بأن شركة "داكو" تعمل وفق إستراتيجيات تطويرية لمطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، والتي تشمل خطط تنمية الحركة الجوية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كأحد أهم المحطات الرئيسة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال استقطاب شركات الطيران وفتح خطوط جديدة، بما يلبي الطلب المتزايد على مختلف الوجهات في المنطقة الشرقية.من جهته أضح المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية باناغويتس ثيودوتو أن تدشين هذا الخط الجديد يؤكد على أهمية المكانة التي تحظى بها المنطقة الشرقية ، كما تأتي الحاجة إلى ربطها مع المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال رحلات جوية أكثر سلاسة.الجدير بالذكر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام يشهد مؤخراً نقلة ملحوظة في عملياته التشغيلية والتطويرية، من خلال إضافة العديد من الوجهات الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تطويرية لخلق تجربة مميزة للمسافرين.// انتهى //23:08ت م0279