عام / سمو أمير المدينة المنورة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين
الاثنين 1441/4/5 هـ الموافق 2019/12/02 م واس
المدينة المنورة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس
قام صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وأنتاجهم"، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
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23:38ت م
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