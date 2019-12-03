الرباط 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسعبّر مجلس النواب المغربي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية العادلة وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف.وأوضح بيان صادر عن المجلس اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض أن هذه الذكرى تعد مناسبة موجهة للرأي العام الدولي، وللمنتظم الأممي ولصناع القرار في العالم، لتجديد الالتزام والتفكير المنصف تجاه قضية مشروعة، ومواصلة جهودهم في البحث عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والعمل على إيجاد أفق عقلاني موضوعي، متجاوب مع رغبة العالم المتحضر لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.وعبر مجلس النواب المغربي في هذا الصدد عن الانشغال بمخاطر الانزلاقات التي يمكن أن تحدث حاضراً ومستقبلاً في المنطقة وفي العالم، جراء تعثر العملية السلمية وتوقف المفاوضات السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب على أرض فلسطين المحتلة.وخلص البيان إلى أن القضية الفلسطينية كانت وينبغي أن تظل إحدى أولويات العمل البرلماني في العالم، مؤكداً أن مجلس النواب المغربي يضع كل إمكاناته رهن إشارة أشقائه الفلسطينيين وضمنهم الأشقاء في المجلس الوطني الفلسطيني.// انتهى //00:05ت م0284