الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسنظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان ( التطوع - خدمة مجتمع واكتساب خبرة) ، شارك فيها ( 500 ) متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و(60) طالباً و (110) طالبات ، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و(58) منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبد الله السحيمي أن الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والاتيكيت، وإدارة الفعاليات ، كما شارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .تجدر الإشارة إلى أن كلية المجتمع بالعلا تولي اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة .// انتهى //01:13ت م0292