أبيدجان 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأفاد رئيس الكوت ديفوار الحسن واتارا، أنه سيسعى لفترة ثالثة في الحكم، إذا قرر سلفاه خوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.وقال واتارا (77 عاما) أمام آلاف من مؤيديه بمدينة كاتيلا وسط البلاد: "إنه يريد تسليم السلطة إلى جيل أصغر، لكنه ذكر أن تعديلاً دستوريًا عام 2016 ألغى الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة، مما يسمح له بخوض الانتخابات مجددًا، وهو ما يرفضه خصومه".وأضاف، أنه يريد أن يتنحى كل شخص في جيله، في إشارة إلى الرئيس السابق لوران باجبو (74 عامًا) ورئيس البلاد الأسبق هنري كونان بيدييه (85 عامًا)، لكن إذا قررا الترشح، فانه سيقدم ترشحه .وكان حليف واتارا الرئيسي في الائتلاف الحاكم، انشق عنه العام الماضي، بينما صار الطريق ممهدًا لعودة منافسه الشرس، الرئيس السابق لوران باجبو، إلى السلطة، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.// انتهى //02:26ت م0295