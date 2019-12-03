الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من القيادة الكويتية في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيزخادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عمانخادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيزخادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبيالديوان الملكي: الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء في جامع الامام تركي وبعد العشاء في المسجد الحرامالملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاونالمملكة: الخلاف القائم مع قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدنيأمير المدينة المنورة يُدشن منتدى العجوة الأول بالمنطقة والمعرض المصاحب لأعمال المنتدىأمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدينالجبير يلتقي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسوالجبير يلتقي وزير دفاع اليابان وعضو مجلس المستشارين والبروفسور هاروتاكا تاكيناكاوزير التجارة: المملكة من أوائل الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونيةوزير الإعلام يرعى غدًا افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العربالمبارك يستعرض برامج المملكة في رئاسة قمة «مجموعة العشرين»الأخضر يقسو على عمان ويتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: للإعلام دور في إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام«هيئة الاتصالات» تصدر وثيقة تنظم تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونيةمعرض «روائع المملكة» في روما يحقق رقماً قياسياً باستقبال أكثر من 6500 زائر في يوم واحدالعراق: الاحتجاجات تتواصل.. ومفاوضات لتشكيل حكومة جديدةالرئيس اللبناني: نريد الإصلاح.. لكننا نصطدم بحماية المجتمع للفاسدينالعفو الدولية: ارتفاع القتلى في قمع الاحتجاجات في إيران إلى 208بومبيو: النفوذ الإيراني أشعل الاحتجاجات في الشرق الأوسط// يتبع //06:03ت م0003