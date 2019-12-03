عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/4/6 هـ الموافق 2019/12/03 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من القيادة الكويتية في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عمان
خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي
الديوان الملكي: الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء في جامع الامام تركي وبعد العشاء في المسجد الحرام
الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
المملكة: الخلاف القائم مع قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني
أمير المدينة المنورة يُدشن منتدى العجوة الأول بالمنطقة والمعرض المصاحب لأعمال المنتدى
أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين
الجبير يلتقي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو
الجبير يلتقي وزير دفاع اليابان وعضو مجلس المستشارين والبروفسور هاروتاكا تاكيناكا
وزير التجارة: المملكة من أوائل الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية
وزير الإعلام يرعى غدًا افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب
المبارك يستعرض برامج المملكة في رئاسة قمة «مجموعة العشرين»
الأخضر يقسو على عمان ويتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: للإعلام دور في إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام
«هيئة الاتصالات» تصدر وثيقة تنظم تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية
معرض «روائع المملكة» في روما يحقق رقماً قياسياً باستقبال أكثر من 6500 زائر في يوم واحد
العراق: الاحتجاجات تتواصل.. ومفاوضات لتشكيل حكومة جديدة
الرئيس اللبناني: نريد الإصلاح.. لكننا نصطدم بحماية المجتمع للفاسدين
العفو الدولية: ارتفاع القتلى في قمع الاحتجاجات في إيران إلى 208
بومبيو: النفوذ الإيراني أشعل الاحتجاجات في الشرق الأوسط
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