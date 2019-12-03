كانبيرا 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان فائض الحساب الجاري في استراليا سجل 7.9 مليار دولار استرالي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2019م.وقال البيان ان هذا الرقم جاء مدفوعا بأكبر فائض فصلي للسلع والخدمات بقيمة 21.1 مليار دولار استرالي وتقلص العجز الصافي في الدخل ليبلغ 13 مليار دولار استرالي.وقال كبير الاقتصاديين في المكتب بروس هوكمان "لأول مرة منذ 46 عامًا ، نحقق فائضين متتاليين في الحساب الجاري".// انتهى //06:09ت م0010