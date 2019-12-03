طرابلس 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي استعرض الجانبان خلاله العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي وخصوصًا بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.وركزت الصحف على إدانة المجلس الرئاسي للقصف الجوي الذي استهدف منطقة السواني في ضواحي العاصمة وما سبقه من قصف جوي لمنطقة أم الأرانب مما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وخسائر مادية بالبنية التحتية، محمّلًا البعثة الأممية السكوت على ذلك القصف.وبينت صحف صباح الثلاثاء تراجع فرنسا عن تسليم ستة مراكب إلى ليبيا؛ لتعزيز مراقبة سواحلها بسبب الوضع في البلاد، مشيرةً إلى أن الإلغاء جاء بسبب مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم المراكب، مؤكدًا أن ذلك يعد انتصارًا لتلك المنظمات.// انتهى //08:26ت م0011