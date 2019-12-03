نجران 06 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس، حفل سباقه الخامس لموسم سباقات العام الحالي 1441هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من 4 أشواط على مسافة 1600 متر، خصص الشوط الأول للخيل مفتوح الدرجات مواليد 2016م "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الجواد "اليمامة" للمالك منيف محمد آل منيف، وخصص الشوط الثاني من عمر 0-1 سنة إنتاج، وحصل على المركز الأول الجواد "هجليل" للمالك عبدالله حسين حفول، فيما خصص الشوط الثالث للخيل مفتوح الدرجات أفراس، وحصلت الفرس "لافندر" للمالك صالح عبيان آل منصور على المركز الأول، وخصص الشوط الرابع "الكأس" للخيل مفتوح الدرجات إنتاج، وحصل على المركز الأول الجواد "النهر الخالد" للمالك علي هادي آل شرية.// انتهى //08:49ت م0013