المدينة المنورة 06 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسانطلقت أمس جلسات "منتدى عجوة المدينة الأول" والمعرض المصاحب, الذي تنظمه شركة "نماء المنورة" بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة, وتقام فعالياته بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة, بمشاركة 30 جهة من القطاعين التجاري والزراعي بالمملكة.واستهلت الجلسة الأولى بفيلم وثائقي للجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة للتعريف بعجوة المدينة، عقب ذلك قدمت عدة أوراق عمل تناولت عدة موضوعات, شملت خصوصية عجوة المدينة في الحديث النبوي, وأهمية العجوة، وكذلك تاريخ نخيل العجوة في المدينة المنورة, ومناطق زراعة العجوة بالمدينة المنورة.وتوالت أوراق العمل للباحثين المشاركين في جلسات المنتدى حيث استعرضت مجموعة من الدراسات البحثية والسريرية لعجوة المدينة من خلال "أهم خصائص عجوة المدينة الغذائية والدوائية"، وكذلك تطبيقات سريرية وتجارب عملية للتدواي بعجوة المدينة, وأبرز التطورات والتجارب السريرية لعملية التداوي بعجوة المدينة, والابتكار الاقتصادي في عجوة المدينة, من خلال الجانب الاقتصادي لزراعة عجوة المدينة, والتمور في منطقة المدينة المنورة.وتتواصل اليوم فعاليات المنتدى بعقد ثلاث جلسات, حيث تناقش الجلسة الأولى سبل الدعم الفني وتحسين خصائص التربة لمزارع النخيل, وبرام التسميد التخصصية لنخيل التمر, إضافة إلى تطبيقات المدارس الحقلية في المدينة المنورة وأثرها, ونظم الري الحديثة واستخداماتها في التسميد, إلى جانب المكافحة المتكاملة لآفات النخيل.وتتناول موضوعات الجلسة الثانية اليوم, تطبيقات تغذوية صحية من التمور للمجتمع, وأثر التحنيك الصحي بعجوة المدينة المنورة, واستخدام عجوة المدينة كمضاد للأكسدة ونسبة الدهون في الدم, فيما تختتم فعاليات المنتدى الجلسة الختامية مساء اليوم وتناقش أوراق العمل موضوع التشريعات الغذائية للتمور, والممارسات والاعتماد والتوثيق الدولي لتسويق التمور, إضافة إلى الأسواق المستهدفة لتسويق عجوة التمور, كما تستعرض تجارب الإقليمية والدولية الناجحة في تسويق التمور.// انتهى //09:01ت م0014