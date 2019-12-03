رام الله 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بينهم أسير محرر.وقالت مصادر محلية في رام الله: إن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من طارق أبو حرب، وغسان محمد طه، وعثمان تيسير من قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، فيما اعتقل الجيش الاحتلالي خالد زواهرة من بيتونيا غربا، والأسير المحرر عصام زهير طاهر من مدينة رام الله.// انتهى //09:48ت م0016