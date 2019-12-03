مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسكرم مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يعقد اجتماعاته بمكة المكرمة اليوم المدارس الفائزة في المبادرات الطلابية بنسخته الخامسة ضمن المدارس الصديقة للمكتب, والتي تضم أكثر من ٢٠ مدرسة.وتنافس 1500 طالب وطالبة, بتقديم مبادرات علمية وثقافية واجتماعية ضمن البرنامج الذي يهدف إلى توثيق الصلات بين المدارس بالدول الأعضاء مع بعضها البعض وإتاحة الفرصة للمدارس للاستفادة من برامج المكتب.من ناحية أخرى بدأت الدورة التدريبية لمديري المدارس الصديقة تحت عنوان "التطور المهني في نموذج المدرسة المتعلمة" والذي يهدف إلى المساعدة في تحول المدرسة إلى منظمة ومؤسسة لها خطط سنوية وبرامج تقويم وفق أفضل الممارسات العالمية .//انتهى//09:54ت م0018