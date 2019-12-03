جاكرتا 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسأصيب جنديان بجروح بالغة في انفجار وقع بمتنزه بالقرب من القصر الرئاسي الإندونيسي وسط العاصمة جاكرتا.وقال قائد شرطة جاكرتا جاتوت أيدي في مؤتمر صحفي: إن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الانفجار الذي وقع بمتنزه ناجم عن قنبلة دخانية.وأشار إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية، ولم يُعثر على أي شيء آخر بعد تمشيط المنطقة.// انتهى //09:59ت م0021