رام الله 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية رفض المخططات الاستيطانية خصوصًا في مدينتي القدس والخليل، وأن الحكومة ستفعل الفلسطينية كل ما يمكن لوقفها.وأشارت إلى دعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي بقطاع غزة الذي تعد إدارة ترمب جزءاً من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية بدلًا عن الحل السياسي.وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الخليل المحتلة هو أحد النتائج الأولية لإعلان إدارة الرئيس ترمب شرعنة الاستيطان.وأوردت أقوال هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 90 أسيرًا خلال نوفمبر المنصرم.ورصدت اقوال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن الحراك الشعبي أتى ليكسر المحميات والخطوط الحمراء، فيما دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الـ.47.وواكبت صحف الثلاثاء ما يجريه السياسيون العراقيون من جولات من المفاوضات على أمل التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، داعين إلى تغيير كامل الطبقة السياسية.وعرجت على إعلان الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونًا بشأن هونغ كونغ.// انتهى //10:02ت م0022