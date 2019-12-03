القاهرة 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالاجتماع الثاني لوزراء الموارد المائية والري من كل من مصر والسودان وإثيوبيا الذي بدأ أعماله أمس بالقاهرة لاستكمال المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاث في آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبي.ونقلت الصحف عن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال تأكيده حرص بلاده على استقرار جنوب السودان واستتباب الأمن والأمان فيها، وذلك خلال زيارته أمس جنوب السودان على رأس وفد برلماني.وأشارت صحف الثلاثاء إلى مقتل 11 مدنيًا بينهم 8 أطفال جراء قصف مدفعي تركي على ريف حلب بشمال سوريا.ولفتت الانتباه إلى دعوة مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.ونوّهت الصحف في متفرقات أخرى إلى تقرير الأمم المتحدة الذي أكد أن التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة بين عامي (2000 – 2017) بلغت حوالي 7ر47 مليار دولار.// انتهى //10:05ت م0025