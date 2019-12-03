مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساختتم الاجتماع الدوري لمسؤولي معادلات الشهادات بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج, الذي عقد أعماله بمكة المكرمة على مدار يومين وتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول الأعضاء في معادلات الشهادات دون الجامعية والإجراءات المتخذة للتأكد من سلامة الوثائق المقدمة للمعادلة، كما تم مراجعة الدليل الموحد لمعادلات الشهادات وإدخال التحديثات اللازمة لذلك .وفي التوصيات الصادرة عن الاجتماع تم التأكيد على أهمية تبني برنامج خليجي موحد مع أهمية الاستفادة من المؤسسات الدولية التي تعمل بهذا المجال وخاصة ما يتعلق بفحص سلامة الوثائق ومدى مطابقة البرامج التعليمية لمثيلاتها بالخليج.// انتهى //11:28ت م0042