الخفجي 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أمس، حملة "شرقية_خضراء" على طريق الأمير سلطان، بمشاركة رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني، ومدير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية المهندس نايف النماصي .وقام الهزاع بغرس الشتلة الأولى إيذانًا بانطلاق الحملة، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم المبذولة في تعزيز البيئة وتنميتها صحيًا.تأتي المبادرة تزامنًا مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخرًا.// انتهى //11:29ت م0043