الخبر 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسنظم مكتب العمل بمحافظة الخبر اليوم، بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل للمعاقين بالدمام، وقطاع الرعاية الصحية بمحافظة الخبر، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك بمقر المكتب بالخبر.وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من المراجعين ومنسوبي ومنسوبات المكتب، وذلك تفاديًا للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها وفق الإجراءات الطبية الوقائية في بداية فصل الشتاء من كل عام.// انتهى //11:30ت م0044