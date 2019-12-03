الجبيل 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسافتتح مدير مكتب التعليم في محافظة الجبيل معمر الزهراني أمس، فعاليات برنامج سلامة الطفل، الذي يهدف إلى تقليل نسبة الإصابات والحوادث عند الأطفال ونشر التوعية لدى المجتمع وتبني مفهوم السلامة لدى الأطفال.وأشار الزهراني إلى أن البرنامج الذي يستمر يومين يستهدف 54 مرشدًا صحيًا، ويتمحور حول دور المرشد الصحي في تطبيق برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وسلامة الأطفال والسلامة في المنزل والطريق والمدرسة، إضافة إلى الخطة التشغيلية لمشروع سلامة الأطفال، مؤكدًا على أهمية صحة وسلامة الطفل من جميع النواحي العقلية والجسدية والتربوية وحمايته من جميع المخاطر.يذكر أن البرنامج يقام بالشراكة بين إدارة الصحة المدرسية وإدارة الصحة العامة، بينما تقام ورشة للمرشدات الصحيات غدًا وتستمر يومين.// انتهى //11:39ت م0047