المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واستُنظم جمعية التطوع الخيرية بالمدينة المنورة "فزعة" الخميس المقبل "مؤتمر العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة" متضمنًا جلسات حوارية وورش عمل مصاحبة, يشارك فيها جمع من الأكاديميين والأكاديميات من القطاعين الحكومي والخاص, وممثلي الجهات الخيرية.ويهدف المؤتمر الذي يقام بجامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة (شطر الطالبات) إلى مناقشة أفضل محاور تطوير العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030, والعمل على تطوير المتطوعين لتحقيق مساعيهم المستقبلية في مجال العمل التطوعي, وإيجاد الحلول المستدامة الجديدة للعمل التطوعي الإنساني, ومناقشة مستجدات العمل التطوعي, وحث المتطوعين للمشاركة في عمليات تطوعية أكثر دراسة وابتكار.وتتناول جلسات المؤتمر العديد من أوراق العمل في المجال التطوعي تتناول موضوعات التطوّع الإنساني, وتنمية قدرات المتطوعين, والأفكار الإبداعية في المبادرات المجتمعية, والشراكات المجتمعية في العمل التطوعي, وسبل استثمار العقل البشري في العمل التطوعي.//انتهى//11:41ت م0048