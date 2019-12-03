جيزان 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بعد غدٍ، محاضرة بعنوان: "جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة الدعوة إلى الله"، وذلك في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جازان.تأتي هذه المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //11:58ت م0050