تبوك 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك أمس الملتقى التثقيفي "طفلي يلعب" الذي هدف إلى توعية الأمهات بأهمية وفوائد اللعب مع الأطفال، بحضور أكثر من 70 أمًا، و 110 أطفال، وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى استهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 3 وحتى 6 سنوات, وتناول إكساب الأمهات مهارات التواصل مع الأطفال من خلال اللعب وتوجيه الأمهات للعب مع أطفالهن بطريقة تربوية فاعلة تنمي المجالات الحركية والاجتماعية والمعرفية لدى الطفل, بالإضافة إلى توعية الأمهات بأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال, مشيراً إلى أن الملتقى شهد تنفيذ ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال .// انتهى //12:07ت م0052